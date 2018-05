VICENZA – Ubriaco, danneggia un’auto e rifiuta l’alcol test: denunciato

Sabato scorso alle ore 19.25 una pattuglia della Polizia Locale è intervenuta in piazzetta San Biagio dove era stato segnalato il danneggiamento di un’auto in sosta ad opera del conducente di un’altra auto. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato ancora il conducente dell’autovettura Ford Fiesta, M.L. 60enne residente in città, ubriaco. Lo stesso si è rifiutato di sottoporsi all’alcool test ed è quindi stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il rifiuto che prevede oltre al ritiro della patente immediato ed il sequestro dell’autovettura, una multa da 1500 a 6000 euro e l’arresto fino a sei mesi.