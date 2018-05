VICENZA – Ubriaco danneggia auto in sosta e poi rifiuta alcoltest

L’episodio risale a sabato 12 maggio ma viene reso noto oggi dalla Polizia Locale vicentina. Intorno alle 19.30 una pattuglia della Polizia Locale è intervenuta in piazzetta San Biagio dove era stato segnalato il danneggiamento di un’autovettura in sosta ad opera del conducente di un secondo veicolo. Giunti sul posto gli agenti trovavano ancora il conducente dell’autovettura Ford Fiesta, M.L. di anni 60 residente in città il quale evidenziava chiari sintomi di ebbrezza alcolica.

Veniva invitato a sottoporsi ad alcol test ma lo stesso si è rifiutato pertanto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il rifiuto che prevede oltre al ritiro della patente immediato ed il sequestro dell’autovettura una ammenda da 1500 a 6000 euro e l’arresto fino a sei mesi.