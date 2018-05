VICENZA – Ubriaco al volante investe ciclista, fugge e provoca secondo incidente

Momenti di paura martedì 8 maggio alle ore 20 circa fra via Battaglione Framarin e via Legione Antonini a Vicenza. Un auomobilista 45 enne di Monteviale, iniziali D.Z., a bordo di una Chevrolet Kalos, ha prima investito un ciclista in via Battaglione Framarin per poi fuggire e impattare violentemente contro un’auto davanti all’Agenzia Vicenza.

Nel primo episodio l’automobilista ha impattato con lo specchietto dell’auto contro un cittadino ghanese di 24 anni (iniziali A.E.) che transitava lungo via Battaglione Framarin. Il giovane è rimasto a terra e soccorso poco dopo dal Suem chiamato dai passanti. Ferito fortunatamente non gravemente, è stato portato all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

D.Z. è invece fuggito, lasciando a terra non solo il 24 enne ma anche lo specchietto dell’auto.

Poco dopo, in via Legione Antonini, forse preso dal panico e sicuramente con un tasso alcolemico superiore al limite consentito (poi rilevato di 0.80 mg/l) è andato addosso ad una BMW station Wagon sulla quale era appena salita V.R. 60enne vicentina, agente immobiliare dell’Agenzia Vicenza, danneggiando il veicolo. Fortunatamente, l’agente immobiliare non ha riportato ferite, ma è rimasta senza auto e ha subito la non indifferente scocciatura di dover aspettare alcune ore per gli accertamenti del caso.

Il 45enne di Monteviale, con l’auto danneggiata, si è fermato pochi metri più avanti.

Sul posto si sono portati i vigili urbani di Vicenza, i carabinieri e gli agenti delle volanti.

Il giovane privo di patente perché revocata, ha tentato di giustificarsi affermando di non essere stato lui alla guida del veicolo, ma il fratello, che era fuggito.

Pesanti le conseguenze per lui. E’ stato denunciato per omissione di soccorso e ha ricevuto sanzioni amministrative per un totale di 6190 euro (guida in stato di ebbrezza, sanzione per perdita controllo e per rifiuto di fornire i propri dati)