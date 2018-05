VICENZA – Tutti in campo per il S. Bortolo

Una partita di calcio per raccogliere fondi da destinare all’ospedale San Bortolo: si giocherà giovedì 17 maggio a partire dalle 17.00 a Vicenza, presso il campo sportivo di via Gagliardotti. Per l’occasione saranno quattro le squadre che si confronteranno: la formazione dell’ULSS 8 Berica, ben due formazioni che riuniranno per l’occasione alcuni insegnanti e alunni dell’ITIS Rossi e la squadra dell’azienda Autotrasporti Romagna di Malo. Per il pubblico il costo del biglietto sarà di 5 euro e il ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione San Bortolo, in particolare per nuovi progetti di potenziamento e miglioramento della Chirurgia Generale dell’Ospedale di Vicenza. Si rinnova così ancora una volta una tradizione – quella del torneo di calcio per raccogliere fondi a favore dell’ospedale cittadino – che dura ormai da oltre 15 anni, combinando per un pomeriggio sport, beneficenza e impegno civico.