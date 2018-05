VICENZA – Trovano coppia di nomadi in casa: arrestata 51enne

La polizia di Stato di Vicenza ha arrestato ieri alle 19 circa una donna nomade di 51 anni, di nazionalità croata, Ankica Rukavina, nata a Zagabria.

Le volanti della questura di Vicenza sono infatti intervenute in via E. Di Velo (laterale di viale Trieste) su segnalazione di una coppia di 60enne i quali si erano recati nella casa del padre di lei, per verificare se fosse tornato a casa dopo una giornata passata fuori assieme ad altri figli.

Arrivati sul posto assieme alla badante chiamano l’anziano al telefono che però non risponde. Trovando il cancello aperto decidono di controllare la casa da fuori, quando dall’ingresso si spalanca la porta e ne escono un uomo e una donna. Il primo, uscendo, spintona la 60enne figlia dell’anziano proprietario dell’abitazione, facendola cadere sopra un cespuglio di rose, per poi darsi alla fuga. La donna verrà poi medicata (lesioni lievi guaribili in 3 giorni).

Il marito della donna, invece, decide di chiudere il cancello, intrappolando così la nomade nel cortile di casa.

Tutto questo mentre dall’altra parte della strada l’uomo che prima fuggiva chiedeva inutilmente di liberare la complice rimasta dentro. Alla fine, desistendo, ha deciso di allontanarsi a bordo di una Focus. Sul posto è quindi arrivata la polizia che ha arrestato la 51enne croata, per tentata rapina in concorso.

Ad una prima ispezione non è stato rilevato alcun furto, poiché i due intrusi sono stati disturbati dall’arrivo della figlia del proprietario.

La polizia ha poi verificato che qualche giorno fa la coppia di nomadi, a bordo della Focus, era stata identificata a Ferrara. I due, con precedenti, provengono dal Ferrarese.