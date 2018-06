VICENZA – Tre minorenni nomadi aggrediscono e rapinano 80enne

Tre giovani nomadi sono stati acciuffati ieri dalla Polizia Locale di Vicenza dopo aver rapinato un uomo di 80 anni. L’episodio è successo in viale Margherita a Vicenza e la vittima è S.R. di 80 anni residente a Vicenza. I tre hanno fermato l’uomo che stava passeggiando all’altezza della Farmacia Santa Chiara e gli hanno chiesto l’ora. L’hanno quindi aggredito, strattonandolo e sono riusciti a rubargli l’orologio e il braccialetto d’oro per un valore complessivo di 2700 euro. Hanno tentato anche di strappargli la collana riuscendo a staccare solo la medaglietta

I tre sono poi fuggiti, di corsa e dividendosi. La polizia locale, allertata, riesce però ad acciuffarli in via Legione Gallieno, dove uno dei due si erano nascosti sotto un’auto in sosta. Un terzo viene fermato poco prima e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

La ragazza viene invece intercettata al bar Rubino in via Santa Bertilla. I tre non risiederebbero in campi cittadini. Sono stati denunciati per rapina. Sono stati affidati ad una struttura di accoglienza.