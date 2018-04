VICENZA – Tramarossa firma il primo jeans Vicenza Calcio

Lo storico marchio Yuma Jeans torna idealmente a fianco dei colori biancorossi. Lo fa come Sartoria Tramarossa, marchio di lusso nell’ambito del denim. Il fondatore Urbano Chemello, imprenditore di successo tra gli anni settanta agli anni novanta, aveva creato il Yuma Jeans, punto di riferimento per il denim popolare. Il grande successo unito alla passione per il calcio ed in particolare per i colori biancorossi lo portò a sponsorizzare le maglie dell’allora Lanerossi Vicenza dalla stagione 1981 al 1984. L‘attuale accordo di sponsorizzazione è stato possibile grazie all’entusiasmo e alla sensibilità dei figli del fondatore, Paolo, Roberto, Pierluigi e Luisa Chemello, che hanno deciso di aderire all’operazione di personalizzazione dei seggiolini della Tribuna Centrale dello Stadio Romeo Menti, e di ideare il nuovo denim che verrà ufficialmente presentato venerdì 6 aprile alle ore 18 presso la nuova boutique Tramarossa Zanella & Co., Strada Provinciale 46 del Pasubio. Un’edizione limitata realizzata in esclusiva da Tramarossa, il marchio sartoriale di jeans made in Veneto. La partnership prevede inoltre l’esposizione del brand Tramarossa sul sistema a led bordocampo in occasione di tutte le gare interne. Saranno prodotti 500 capi con particolari disegnati ad hoc per celebrare i colori del Vicenza. Personalizzati con ricercate etichette tessute dedicate, con i simboli che hanno fatto la storia della Società. La “R” del Lanerossi si trasforma in un dettaglio in metallo e firma il jeans sulla tasca posteriore. Un’altra “R” in metallo, riprodotta in dimensioni maggiori, è protagonista nell’etichetta staccabile, una delle caratteristiche di personalizzazione dei capi Tramarossa. Customizzazione che si completa con le iniziali di chi indossa il jeans, da applicare sul taschino destro, che in questa capsula sono V e I, e celebrano Vicenza. Un’operazione che sottolinea il legame tra Tramarossa e la Provincia dove il marchio è nato e ha sede, ma anche per un affetto che viene da lontano; la famiglia Chemello, titolare oggi di Tramarossa, fu sponsor del Vicenza Calcio, ai tempi di Roberto Baggio, con il marchio YUMA jeans collezionando la vittoria della Coppa Italia di Serie C. La collezione limitata Tramarossa Vicenza Calcio sarà in vendita esclusiva da Tramarossa Zanella & Co. a partire dal 6 aprile. Parte del ricavato sarà devoluto al Club della città come contributo per sostenere la squadra.