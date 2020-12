Vicenza- Tracimato il Tesina a Torri, il Bacchiglione invece tiene

Il Bacchiglione tiene, problemi invece per il Tesina che ha tracimato e problemi attualmente vi sono a Setteca’ al confine tra Vicenza e Torri. Intanto prosegue il monitoraggio della situazione del maltempo in città da parte del Coc, che si è riunito nuovamente stamattina alle 11 alla presenza del sindaco Francesco Rucco, del vicesindaco Matteo Tosetto, dell’assessore alla protezione civile Mattia Ierardi.Il monitoraggio della situazione continuerà ad avvenire in collaborazione con la protezione civile, la polizia locale, i Vigli del fuoco, Aim e Viacqua.Il livello del Bacchiglione a Ponte degli Angeli alle ore 13.30 è di 4,05 metri, in decrescita. La situazione è in miglioramento. “In queste ore abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte dei cittadini che chiedevano di risolvere alcune criticità a cui a mano a mano stiamo dando riscontro con la Protezione civile – spiega l’assessore alla protezione civile Mattia Ierardi -. Siamo intervenuti per il contenimento delle acque e per recuperare alcune piante schiantate. In queste ore in particolare Aim sta liberando Ponte delle Barche dai detriti trasportati dal Retrone che si sono accumulati in corrispondenza delle arcate. Un’altra zona critica è viale Riviera Berica dove la pista ciclabile all’altezza di Campedello risulta allagata. La protezione civile, i Vigili del fuoco e Viacqua hanno risolto l’allagamento nel piano interrato del Teatro Olimpico, dove sono presenti solo i vani tecnici e i servizi igienici ed ora è stata richiesta una pulizia straordinaria. Rimane transennata la Loggia del Capitaniato a seguito di alcuni distacchi non ancora identificati. Quando si abbasserà il livello del fiume verrà rimosso anche il tronco che si è incagliato nei pressi di ponte Pusterla”.

Il bacino di laminazione di Caldogno rimane aperto e rimangono installate le idrovore a Ponte degli Angeli, allo stadio e dietro al Tribunale nuovo. I sacchi di sabbia sono posizionati nei punti di distribuzione stabiliti.

È possibile iscriversi al servizio “Sms di allarme”. Per registrarsi è necessario mandare un messaggio sms con il proprio nome, cognome e indirizzo al numero 3927338475. In caso di emergenza gli iscritti al servizio riceveranno informazioni sull’evoluzione della situazione.