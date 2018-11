VICENZA – Tosetto: “Un milione di euro per chiudere lavori e progetti del 2018”

Assestamento di bilancio, assessore Tosetto: “Un milione di euro per chiudere lavori e progetti del 2018”

Circa un milione di euro proveniente per 800 mila euro dall’avanzo di amministrazione e per circa 200 mila euro dal fondo di riserva viene messo in gioco dall’amministrazione per completare lavori e progetti del 2018. Il relativo assestamento di bilancio, presentato questa mattina dal vicesindaco e assessore alle risorse economiche Matteo Tosetto, approderà in consiglio comunale a fine mese.

“Con questa operazione – è il commento dell’assessore Tosetto – possiamo far fronte ad alcune spese che non erano state previste e procedere all’accensione di mutui per realizzare alcuni interventi che la precedente amministrazione aveva pensato di poter finanziare con alienazioni che poi non si sono verificate. Un metodo che non condividiamo, ed è per questo che nel bilancio 2019 abbiamo previsto solo opere con finanziamenti certi”.

La manovra appena definitiva prevede, tra le spese, 190 mila euro per le iniziative di Natale (dalle luminarie, alla pista di ghiaccio, fino alla festa di Capodanno), 300 mila euro come anticipo del contributo annuale di 650 mila euro alla Fondazione teatro comunale. Vengono stanziati inoltre 160 mila euro per un’attività di progettazione sul complesso di San Biagio, secondo quanto già previsto dalla convenzione con il Demanio per la riqualificazione dell’area. Per il rifacimento del tetto di Palazzo Trissino, i cui lavori sono risultati più onerosi del previsto, 150 mila euro vanno ad aggiungersi ai 300 mila già stanziati. Alla viabilità e alle strade, vengono destinati 200 mila euro, di cui 150 mila per sistemi innovativi di segnalazione Ztl e corsie riservate, 100 mila euro serviranno a finanziare interventi di illuminazione pubblica e 250 mila per vari interventi stradali. 140 mila euro andranno a raddoppiare il fondo delle manutenzioni straordinarie e serviranno, in gran parte, a sostituire vecchie caldaie in alcuni edifici scolastici. 50 mila euro vanno ad aggiungersi ai 400 mila già destinati al bilancio partecipativo dell’anno in corso, in modo da coprire i costi di tutti e tre gli interventi premiati.