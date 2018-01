VICENZA -Torrione di porta Castello, prorogate le visite

Sono state prorogate fino a domenica 25 febbraio le visite didattiche guidate gratuite al Torrione medievale di porta Castello, la più potente e antica fortezza della città, costruita nel 1343 durante l’occupazione scaligera. “Il successo che ha salutato la riapertura del Torrione è stato straordinario: non inatteso, ma comunque molto significativo – ha dichiarato il vicesindaco e assessore alla crescita Jacopo Bulgarini d’Elci –. Anche se poi dovremmo parlare di apertura più che di riapertura, perché solo adesso, finalmente, l’antica fortificazione entra nella sfera pubblica: oggi come spettacolare belvedere e mirabile edificio medievale da visitare, fra pochi mesi come spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea. E tutto questo grazie a un pionieristico accordo pubblico-privato che guarda più a esperienze americane che alla prassi italiana. Un successo che attesta il desiderio dei nostri concittadini di appropriarsi del patrimonio storico e monumentale urbano, di viverlo, di farlo diventare spazio comune e condiviso. E una bella eredità che lasciamo alla gestione futura”. Sarà possibile accedere al monumento il sabato (alle 15, alle 16 e alle 17) e la domenica (alle 10, alle 11 e alle 12). Le visite, a cura dell’associazione Ardea per la didattica museale, saranno organizzate per gruppi – da un minimo di 8 a un massimo di 20 persone. I bambini (sotto i 10 anni) dovranno essere accompagnati. Per accedere al monumento, a causa della presenza di scale, a tratti ripide e con gradini non sempre regolari, è necessario indossare scarpe adeguate, chiuse, senza tacchi, con suola non sdrucciolevole. Per tutte le informazioni, e per prenotare (entro le ore 20 del venerdì antecedente il giorno di visita) è possibile contattare l’associazione Ardea per la didattica museale via email all’indirizzo ass.ardea@gmail.com o telefonando al numero 346 5933662.