VICENZA/TORRI – Conclusi ieri sera (in anticipo) i lavori alla passerella ciclopedonale (VIDEO)

Conclusi in anticipo i lavori sulla passerella ciclopedonale lungo strada Padana Superiore

Il cantiere proseguirà completamente all’esterno della strada, con la realizzazione di due tronchi di pista ciclabile

Si sono conclusi già nella tarda serata di ieri, lunedì 5 novembre, i lavori di posa della passerella ciclopedonale lungo strada Padana Superiore, in prossimità del confine comunale con Torri di Quartesolo.

L’intervento, per il quale è stato necessario chiudere la strada, ha visto la posa di tre strutture in acciaio della lunghezza di 14 metri l’una. La struttura, che si estende su 42 metri complessivi, è posata su micropali e muri di sostegno e consente di superare, alla medesima quota del piano stradale, il complesso sistema di rogge e scoline in prossimità dell’incrocio con via delle Casone.

Il cantiere proseguirà ora completamente all’esterno della strada, con la realizzazione di due tronchi di pista ciclabile.

L’intera opera costituisce il primo tassello del collegamento tra Torri di Quartesolo e Vicenza, previsto dal Piano Urbano della Mobilità quale asse strategico per la mobilità alternativa.

Il costo complessivo, pari a 200 mila euro, è finanziato in quote uguali dal Comune di Vicenza e dalla Provincia di Vicenza.

Strada Padana Superiore verso Padova, ora, è completamente riaperta al traffico.