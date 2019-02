VICENZA – Tornano a funzionare le casette dell’acqua

Casette dell’acqua, tornate a funzionare garantiranno l’erogazione con una tessera ricaricabile

Sono tornate perfettamente in funzione sei casette dell’acqua, su sette totali (una sola, infatti, non è stata danneggiata) installate in città che più di un mese fa sono state vandalizzate costringendo il gestore all’interruzione del servizio. Con l’occasione, per disincentivare i fenomeni di scasso, più volte verificatisi, allo scopo di sottrarre le monete inserite per il pagamento dell’acqua erogata o per la ricarica delle tessere, è stata messa a punto, e già resa operativa, una nuova modalità di pagamento che permette di evitare la presenza di denaro all’interno delle strutture.

L’acqua delle sette casette, infatti, verrà erogata esclusivamente tramite una tessera ricaricabile nei negozi ed esercizi convenzionati che sorgono nelle vicinanze delle casette.

Per illustrare le due novità c’erano sono oggi a Villaggio del Sole l’assessore al territorio Lucio Zoppello e per la ditta BBTEC Livio Busana.

“Le casette dell’acqua sono un valido strumento di approvvigionamento di acqua di acquedotto, ulteriormente filtrata e controllata, quindi di ottima qualità, naturale o frizzante, a prezzi concorrenziali – ha spiegato l’assessore al territorio Lucio Zoppello -. Con il vantaggio che consente di diminuire il consumo di bottiglie di plastica. Proprio per questi numerosi aspetti positivi ci auguriamo che i cittadini prendano l’abitudine usufruire delle casette dell’acqua che oggi possono essere utilizzate esclusivamente con l’uso di una tessera da ricaricare nei negozi che sorgono accanto alle casette stesse. Un modo questo per evitare atti vandalici come quelli che si sono verificati recentemente. Ora le casette sono state riparate e sono tutte funzionanti”.

Il servizio di erogazione dell’acqua si sviluppa a Vicenza dal 2013 con la collocazione di sette casette dislocate in altrettanti quartieri (la settima è stata attivata a settembre del 2017). Le casette sono gestite, a costo zero per il Comune, della ditta BBTEC di Tavagnacco (Udine). Recandosi agli erogatori i cittadini possono ottenere acqua refrigerata naturale e frizzante e microfiltrata, di qualità controllata ed eccellente perché proveniente dall’acquedotto comunale.

La cittadinanza ha dimostrato di apprezzare il servizio erogato a un prezzo sicuramente vantaggioso, oltreché la valenza ecologica della proposta. Le casette, infatti, erogano acqua di acquedotto, permettendo il risparmio di bottiglie di plastica e di CO2 che si sviluppa sia nella fase di produzione delle bottiglie, che durante il loro trasporto su gomma fino ai luoghi di vendita.

Complessivamente i litri totali erogati dall’inizio dell’attività delle casette fino al 31 dicembre 2018 sono 3.872.542 con un risparmio di 2.581.694 bottiglie da 1,5 litri e di 77.452 chilogrammi di plastica-rifiuto.

La qualità dell’acqua erogata è la stessa dell’acquedotto comunale, soggetta a migliaia di controlli analitici annuali. Inoltre la ditta BBTEC, nell’ambito delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, è soggetta ai protocolli che prevedono analisi eseguite in autocontrollo per mezzo di laboratori chimici accreditati, e alle verifiche eseguite dall’azienda sanitaria.

L’acqua dalle casette può essere prelevata 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ad un prezzo contenuto: 5 centesimi per un litro di naturale e 7 se frizzante.

Negli esercizi convenzionati è possibile acquistare anche le bottiglie in tritan trasparenti, infrangibili, resistenti agli odori, resistenti a basse ed alte temperature, adatte alla lavastoviglie, utilizzabile nel microonde, conforme alle normative per alimenti, senza BPA Bisfenolo-A, riciclabile e riutilizzabile.

Una volta posizionata la bottiglia nell’erogatore prescelto (frizzante o naturale), basta premere il pulsante della quantità desiderata e l’erogazione si fermerà da sola al raggiungimento della quantità selezionata.

Per maggiori informazioni e segnalazioni è possibile chiamare il numero verde 800 066 741 attivo 24 h su 24, 7 giorni su 7, oppure scrivere direttamente alla ditta incaricata all’indirizzo: bbtec@bbtec.it.

Su ogni distributore è presente un display in cui sono pubblicati messaggi istituzionali sulle buone pratiche per il contenimento delle risorse e sulle iniziative comunali.

Punti di ricarica delle tessere:

Casetta di via Giuriato, San Pio x (angolo con viale Giorgione): Cartoleria Bortolamei Enzo, via Giuriato 65; Edicola Peruzzi Angelina, via Tornieri Arnaldo 33

Casetta di via Albinoni, San Lazzaro (a fianco dell’edicola): Edicola Filippi Mauro, via Albinoni 1

Casetta di via Salvemini, Riviera Berica (all’angolo con via Rosselli, sul lato del supermercato): Cartolibreria di Cecchetto Alessia, via Salvemini 45/47;

Casetta di via Mercato Nuovo, in zona Mercato ortofrutticolo (piazzale): Tabaccheria Miotello Gianpaola, piazzale Mercato Ortofrutticolo

Casetta di via Colombo, Villaggio del Sole (a fianco della scuola primaria Colombo): Ferramenta Centrochiavi, viale del Sole 20

Casetta di via Prati, San Bortolo (di fronte alla scuola primaria Prati): Cartoleria Durando, via Durando 99; Tabaccheria 61 di Santin A, via Lamarmora 69.

Casetta di Viale Trieste, zona Anconetta (all’interno del parcheggio prima del passaggio a livello): Tabaccheria di Tagliapietra Roberto, viale Trieste 441.

Dati dettagliati sui consumi 2018

Via Giuriato a San Pio X ha erogato un totale di 201.710 litri di cui 124.052 frizzanti e 77.658 di naturali

Via Albinoni a San Lazzaro ha erogato un totale di 141.092 litri totali di cui 70.876 frizzanti e 70.216 naturali

Via Salvemini-Rosselli a Santa Croce Bigolina ha erogato un totale di 184.102 litri totali di cui 102.721 frizzanti e 81.381 naturali

Viale Mercato Nuovo ha erogato un totale di 167.339 litri totali di cui 85.208 frizzanti e 82.131 naturali

Via Prati a San Bortolo ha erogato un totale di 136.332 litri totali di cui 62.810 frizzanti e 73.522 naturali

Via Colombo al Villaggio del Sole ha erogato un totale di 87.888 litri totali di cui 41.873 frizzanti e 46.015 naturali

Viale Trieste, Anconetta, ha erogato un totale di 90.153 litri totali di cui 53.959 frizzanti e 36.194 naturali.