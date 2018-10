VICENZA – Torna Unico, il mercato del ‘fatto a mano’

Unico, il mercato del fatto a mano torna a Vicenza per celebrare l’autunno

Sabato 13 ottobre in piazza Biade dalle 10 alle 19.30

Sabato 13 ottobre in piazza Biade a Vicenza, dalle 10 alle 19.30, ci sarà Unico – Il mercato del fatto a mano, del remake, della creatività e dell’originalità.

La manifestazione, organizzata dall’associazione Centro Storico Città del Palladio con l’assessorato alle attività produttive del Comune di Vicenza, proporrà uno spazio in cui trovare pezzi unici con storie da vivere, indossare, da raccontare e ascoltare.

Gli espositori sono essi stessi ideatori e realizzatori dell’oggetto esposto, capaci di creare una nuova forma di slow shopping che incuriosisce, sorprende e rilassa.

Passeggiando tra i banchi di Unico si potranno trovare esclusivamente pezzi originali, fatti a mano, frutto della creatività e dell’ingegno di artisti, artigiani e designer: articoli di sartoria creativa e artigianale, accessori particolari, piccole e grandi sculture da indossare o da portare a passeggio, idee colorate per bimbi, oggetti originali e ricercati per la casa, gioielli materici, oggetti realizzati grazie al riciclo creativo ed artistico.

Inoltre durante la giornata si potrà assistere a dimostrazioni di modellazione e decorazione della creta.

Per informazioni: nonholetaeventi@gmail.com, 3496410654