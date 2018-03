VICENZA – Torna “Teatro dalla scuola”: la carica degli studenti attori

Si scaldano i motori per la nuova edizione di «Teatro dalla Scuola», lo storico concorso (attivo da ben 58 stagioni, 26 delle quali a carattere regionale) rivolto ai laboratori teatrali delle scuole superiori del Veneto e proposto dal Comitato regionale della Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita), in collaborazione con l’associazione culturale “Città di Vicenza”. La celebre iniziativa rientra fra le numerose proposte che Fita Veneto dedica ai giovani e al mondo della scuola, come ricorda il presidente dell’organizzazione, Mauro Dalla Villa: «In particolare – sottolinea – lanciamo questa nuova edizione della kermesse proprio mentre si sta svolgendo il concorso di critica teatrale “La Scuola e il Teatro”, abbinato al nostro Festival nazionale “Maschera d’Oro”. In entrambi i casi, l’obiettivo che ci proponiamo è quello di avvicinare concretamente i ragazzi al teatro, formidabile strumento culturale e di crescita personale, consentendo loro di viverlo “da dentro”, offrendoci come partner affidabili agli Istituti scolastici e collaborando con i docenti per rendere queste esperienze pienamente coinvolgenti e formative». La parola ora passa agli Istituti superiori del Veneto, che hanno tempo fino al 5 aprile per iscriversi alla manifestazione (gratuitamente) con uno o più lavori della durata massima di 60 minuti. Entro il 5 giugno, invece, una commissione provvederà ad esaminare I lavori iscritti al concorso in sedi scelte dalla scuola e in date concordate. Da qui usciranno gli spettacoli ammessi alla finale regionale, prevista fra settembre e ottobre in un teatro del Veneto. In palio targhe e premi oltre alla possibilità, per il gruppo vincitore, di rappresentare il proprio spettacolo nella serata di premiazioni dell’anno successivo. Per ulteriori informazioni la Segreteria Fita Veneto è a disposizione a Vicenza, in stradella delle Barche 7 (tel. 0444 324907) dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.