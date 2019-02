VICENZA – Torna la “Settimana del Cervello”

La Settimana del Cervello – Brain Awareness Week è una campagna mondiale di sensibilizzazione dell’opinione pubblica nata con lo scopo di diffondere le conoscenze sui progressi e i benefici della ricerca scientifica sul cervello. Ogni anno a marzo, per una settimana, la Brain Awareness Week unisce gli sforzi dei partner in tutto il mondo per l’organizzazione di eventi e attività creative dedicate a persone di tutte le età. L’iniziativa, ideata dalla Dana Alliance for Brain Initiatives, è il frutto di un enorme coordinamento internazionale che vede la collaborazione di quasi 700 enti in 44 Paesi del mondo. Dana Foundation è un’organizzazione privata filantropica con sede a New York, impegnata a far progredire la ricerca sul cervello e la consapevolezza del pubblico sui suoi avanzamenti. I suoi obiettivi sono: lo sviluppo di una migliore comprensione del cervello e delle sue funzioni; l’accelerazione della scoperta di cure per le malattie cerebrali; la lotta contro lo stigma da disturbi cerebrali attraverso l’educazione. Dana Foundation supporta la Dana Alliance for Brain Initiatives e la European Dana Alliance for the Brain, organizzazioni non profit che hanno nell’insieme oltre 600 membri – tra cui 14 Premi Nobel – provenienti da 32 paesi. Anche quest’anno Fondazione Zoé partecipa a questa campagna mondiale e dall’11 al 17 marzo propone a Vicenza una serie di appuntamenti dedicati alla mente e al suo cervello.