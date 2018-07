VICENZA – Torna il tripudio di colori dell’Holi Summer Tour

TRIPUDIO DI COLORI SUL CIELO DI VICENZA, L’HOLI – L’ORIGINALE – E’ TORNATO

L’Holi Summer Tour miete successi ad ogni tappa. Dopo il sold out a Treviso e le oltre 15 mila presenze a Padova, ecco le nuove date da non perdere dell’Holi il festival dei colori: domenica 15 luglio a Vicenza al Ferrock Festival, l’11 agosto a Caorle e il 12 a Jesolo. Gli organizzatori: “L’Holi, l’originale, è tornato più grande che mai!”

I turisti sono sedotti dalle bellezze del nostro Bel Paese e dai tanti eventi proposti, creativi e originali. Come il caso-fenomeno dell’Holi-il festival dei colori, che tappa dopo tappa calamita migliaia di persone, grandi e piccini. Il format è stato ideato dalla società Different Colors degli event manager Fabio Lazzari e Marco Bari, i quali sono stati i primi a importare in Italia il party che si ispira alla tradizionale festa indiana di primavera. In soli tre anni, i loro eventi siglati “Holi” hanno registrato oltre 200 mila presenze, con tappe in tutto lo Stivale e con un afflusso ogni anno sempre più forte di giovani provenienti da fuori confine.

Dopo il grande esito del tour 2017 che ha toccato sedici città e spiagge di tutta Italia registrando un sold out dopo l’altro, Lazzari e Bari stanno definendo il nuovo Holi Summer Tour 2018: “Stiamo programmando le prossime nuove tappe. Stay tuned!!.”.Il debutto è stato il primo giugno sulla spiaggia di Cayo Blanco a Sottomarina, nel Veneziano ed è stato un successo di presenze registrando il primo sold out di stagione, il giorno dopo due in contemporanea, nella spiaggia di Piazzale Zenith a Bibione e a Crescentino, a Vercelli”; il 9 a Treviso all’Ama Music Festival, il 10 nel parco di Villa Margherita con un altro sold out senza precedenti e lo scorso 16 giugno allo Sherwood Festival a Padova con quota oltre 15 mila partecipanti. Ed ecco le nuove date appena annunciate: dopo il successo dell’anno scorso nella città palladiana, domenica 15 luglio l’Holi torna al Ferrock Festival nel bellissimo Parco Retrone con il collettivo dj Riverbros che scatenerà tutto il popolo degli Holi Lovers dalle 16 a mezzanotte in un tripudio di colore, musica e divertimento.

E come tradizione vuole, il ferragosto sarà all’insegna ancora del divertimento multicolor. Esplosioni arcobaleniche sabato 11 agosto al Double Flavour Music Festival sulla spiaggia della Madonnina di Caorle, e il giorno dopo, domenica 12 agosto sulla sabbia dorata della spiaggia di Piazza Brescia a Jesolo, capitale della movida.

Oltre alla musica e al divertimento però, ciò che distingue l’Holi il Festival dei colori dagli altri format che lo imitano sull’onda della viralità del fenomeno, è lo scopo solidale dei due giovani manager. Fin dall’esordio del festival, Lazzari e Bari raccolgono fondi per la Fondazione Fratelli Dimenticati che aiuta i bambini audiolesi di un villaggio in India. La Fondazione Fratelli Dimenticati è una onlus di Cittadella, nel Padovano, che finanzia un progetto a Nandanagar, un villaggio nel Nord-Est dell’India dove nel 2006 è stata istituita la Ferrando School, un istituto che accoglie bambini audiolesi con l’obiettivo di intervenire precocemente nella diagnosi e nella cura della sordità attraverso percorsi terapeutici.