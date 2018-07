VICENZA – Torna il Summer Market a Campo Marzo

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Domenica 8 luglio ritorna il Summer market in Campo Marzo

100 espositori di arredi, vestiti, libri e oggettistica e un dj set dalle atmosfere vintage

Dopo l’esperienza positiva del luglio dell’anno scorso, con l’obiettivo di far vivere a giovani, famiglie e appassionati una giornata di festa dall’atmosfera rilassata nello storico parco vicentino, domenica 8 luglio dalle 8 alle 18 in Campo Marzo a Vicenza si terrà la manifestazione “Summer market”.

L’appuntamento, organizzato dall’associazione Centro Storico Città del Palladio in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive del Comune di Vicenza, presenterà un market che si svilupperà lungo viale Dalmazia, in cui più di 100 espositori proporranno arredi, abiti vintage, libri, vinili, handmade e remake, oggettistica, arricchito con un’area dedicata al relax e al ristoro con gelati e sapori veneti.

Non mancherà l’accompagnamento musicale: Buffa doc dj nella tarda mattinata selezionerà brani di accompagnamento dalle atmosfere vintage e, per tutto il giorno, sarà possibile portarsi i propri vinili e suonarli nell’impianto messo a disposizione presso l’area ristoro.

Il modello a cui ci si ispira il Summer market è il déballage, ovvero una tipologia di manifestazione di tradizione francese che si svolge nei parchi, durante la quale gli espositori propongono i loro oggetti “sballandoli” davanti agli occhi dei possibili acquirenti (déballage significa infatti disimballaggio).

Per prenotarsi per l’iniziativa “Se ti porti i vinili te li suoni”, chiamare il 3496410654 o scrivere a nonholetaeventi@gmail.com