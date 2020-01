VICENZA – Torna il mercato dell’antiquariato

Mercato dell’antiquariato, domenica 12 gennaio 2020 torna Non ho l’età e l’appuntamento Vinile & Brunch



Domenica 12 gennaio riprenderanno gli appuntamenti della seconda domenica del mese con “Non ho l’età – Mercato Antiquariato Collezionismo & Vintage” in tutte le piazze e vie del centro di Vicenza, da piazza Castello a piazza dei Signori fino a piazza Biade. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Centro Storico Città del Palladio con l’assessorato alle attività produttive, presenterà la selezione più interessante di manufatti ed arredi antichi e di modernariato, così come di abiti e accessori vintage.La manifestazione “A.A.A. – Arte, Arredi, Allestimenti” sarà in corso Fogazzaro e piazza Matteotti. Qui si troveranno proposte per la casa e la persona, con un accattivante mix di antico e contemporaneo, artigianato e arte. Tra le foto del mercato in Facebook e Instagram, pubblicate usando l’hashtag #nonholetàvicenza verranno scelti li scatti più interessanti che verranno poi premiati con un “dolce” omaggio.Al punto informazioni in piazza dei Signori sarà a disposizione personale per l’assistenza e con le mappe del mercato e della città di Vicenza ed i gadget di Non ho l’età.Per chi vuole godere del relax domenicale, l’appuntamento con il “Vinili & Brunch” sarà domenica dalle 11 alle 15 con Buffa doc dj che girerà vinili all’enoteca “Alle Erbe” in piazza delle Erbe a Vicenza.Per rimanere aggiornati sulle attività di Non ho l’età si possono consultare il sito internet www.antiquariatovicenza.it, la pagina facebook www.facebook.it/Antiquariato.Vi e la pagina instagramPer informazioni info@antiquariatovicenza.it / 3496410654