Vicenza, torna il Carnevale in città

La spumeggiante allegria del Carnevale ritorna in centro storico a Vicenza con una proposta coinvolgente: sabato 2 marzo una sfilata di maschere con musica e coreografie creerà uno spettacolo che in città mancava da anni.

I vicentini potranno vivere pienamente l’atmosfera del periodo più scanzonato dell’anno grazie allo storico Carnevale di Malo che proporrà una sfilata con gruppi di figuranti mascherati accompagnati dalla banda e dalle majorettes di Malo. La festa proseguirà nel cuore del centro storico con l’animazione dei vicentini Los Locos, il noto duo composto da Roby Borillo “Boribello” e Paolo Franchetto, che sapranno riempire di allegria piazza dei Signori facendo ballare il pubblico nazionale e internazionale con i loro coinvolgenti ritmi latini. Dj Andryx e lo stesso Borillo chiuderanno i festeggiamenti in musica.

A presentare il programma del “Carnevale di Vicenza” c’erano oggi in sala Stucchi il sindaco Francesco Rucco, l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine, l’assessore all’istruzione Cristina Tolio, il sindaco di Malo Paola Lain con l’assessore alla cultura Roberto Sette e Roby Borillo Boribello dei Los Locos. In rappresentanza del Carnevale di Malo erano presenti inoltre Loris e le maschere le maschere Ciaci e Zorro di Malo.

“Sarà un’occasione da non perdere per vivere pienamente il Carnevale grazie alla sinergia con Malo che da diversi anni propone una manifestazione nota al di fuori dai confini provinciali – ha esordito il sindaco Francesco Rucco -. Accanto alla sfilata di maschere ci sarà anche tanta musica in piazza dei Signori con i Los Locos, vicentini noti al grande pubblico. Sarà una festa per tutti, per grandi e bambini che vedranno a Carnevale un vero spettacolo come da tanti anni non veniva proposto a Vicenza. La sfilata delle maschere prenderà il via da corso Fogazzaro, proprio qui dove abbiamo intenzione di concentrare nel tempo una serie di proposte di intrattenimento. Non mancherà anche l’opportunità di fare beneficenza grazie a Team for Children Vicenza Onlus”.

“Carnevale di Vicenza è un vero e proprio regalo che l’amministrazione ha voluto fare soprattutto ai bambini, ma anche ai ragazzi e agli adulti che potranno divertirsi con la musica dei Los Locos conosciuti in tutto il mondo e che ritornano ad animare la loro città – ha spiegato l’assessore alle attività produttive con delega al turismo Silvio Giovine – . La sfilata partirà da corso Fogazzaro con 5 gruppi mascherati del Carnevale di Malo che raggiungeranno piazza dei Signori dove la festa continuerà con i Los Locos. I bambini si potranno far truccare da Team for Children e dagli studenti del Victory. Gli ingredienti affinché l’iniziativa riesca ci sono – ha concluso Giovine, non resta che augurarsi una grande partecipazione da parte del pubblico”.

“I bambini che rimarranno in città per il Carnevale avranno a disposizione una vera e propria festa. Per questo nei prossimi giorni avviseremo le scuole in modo da far conoscere l’opportunità che l’amministrazione offre quest’anno. Il mondo della scuola ha già dimostrato di voler partecipare attivamente alla manifestazione: gli studenti del Centro di formazione professionale Victory di Vicenza, infatti, si sono messi a disposizione per truccare i bambini” – ha spiegato l’assessore all’istruzione Cristina Tolio.

“Il connubio Malo-Vicenza è un’ottima opportunità per entrambi i Comuni: per Vicenza un ritorno delle maschere, per Malo una vetrina. Quest’anno infatti festeggiamo i 95 anni dalla nascita del Carnevale di Malo noto per i suggestivi carri in cartapesta” – ha spiegato il sindaco di Malo Paola Lain accompagnata dall’assessore alla cultura Roberto Sette che ha sottolineato il ritorno del Carnevale di Malo a Vicenza, dove è stato presente l’ultima volta nel 2003, ed ha ringraziato l’amministrazione per il coinvolgimento.

“La nostra missione è divertire divertendoci con le nostre canzoni che si sposano perfettamente con il Carnevale – ha detto Roby Borillo Boribello dei Los Locos -: la macarena, la vuelta solo per fare due esempi, durante in nostri concerti coinvolgono il pubblico che non riesce a rimanere fermo, ma si lascia trascinare dai ritmi latini e dalle coreografie mostrate dalle ballerine che anche a Vicenza saranno con noi sul palco. Siamo felici e onorati di essere nella nostra Vicenza in occasione di un ritorno di una grande festa per il Carnevale, che ricordo abbiamo animato in città nel lontano 1997. La festa sarà garantita anche dalla presenza di Radio Bella e Monella, di dj Andryx e Marco Cappello”.

Sabato 2 marzo i gruppi carnevaleschi con maschere a tema, la banda e le majorettes di Malo alle 15 sfileranno lungo le vie del centro. Partiranno da corso Fogazzaro, da piazzetta dei Carmini, per proseguire verso contra’ Battisti, piazza Duomo, contra’ Vescovado, piazza Castello, corso Palladio, contra’ Santa Barbara per poi raggiungere piazza dei Signori dove in contemporanea, dalle 15 alle 16, ci sarà la musica dei dj Andryx e Borillo.

Lo storico Carnevale di Malo, che porterà a Vicenza una ventata di allegria, giunge quest’anno alla 95 esima edizione. La prima sfilata ufficiale, infatti, risale al 1924 e fin da subito è diventata un’attrattiva turistica del Comune vicentino tramutandosi presto in una tradizione particolarmente sentita fino all’apertura di una scuola laboratorio per apprendere l’arte della cartapesta, il tutto a cura dell’Associazione Amici del Carnevale.

Ad arricchire il già interessante programma saliranno alle 16 sul palcoscenico coperto allestito accanto alla Loggia del Capitaniato, i Los Locos, il duo composto da Roby Borillo Boribello e Paolo Franchetto che da anni solcano le scene trascinando il pubblico in divertenti coreografie su brani latino americani. Alle 17.30 la festa si concluderà con la musica dei dj Andryx e Borillo. “Carnevale di Vicenza” sarà presentato da Marco Cappello con media partner Radio Bella e Monella.

Team for Children Vicenza Onlus parteciperà al pomeriggio di festa con la propria mascotte e offrirà ai bambini presenti l’opportunità di truccarsi per calarsi completamente nell’atmosfera del Carnevale. A disposizione per il trucco ci sarà anche il Centro di formazione professionale Victory di Vicenza.

In occasione di festeggiamenti come il Carnevale è vietato molestare o imbrattare il suolo pubblico, persone e/o cose estranee alla cerimonia o al festeggiamento, utilizzando gesso, farina, uova, talco o assimilati, nonché schiuma, sapone o spruzzatori di sostanze varie, sia liquide che solide e, comunque, qualsiasi altro materiale atto a provocare disturbo o a deturpare l’ambiente circostante, come previsto dal Regolamento di polizia urbana e sulla civica convivenza (https://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/68872)