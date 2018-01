PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:

Privati e aziende a rischio furto d’identità. Chi opera nel web per business e chi lo fa come passatempo può facilmente incorrere in questo spiacevole inconveniente che può avere pesanti riflessi legali. Intervista a Carlo Alberto Sartor, esperto informatico di Italica Forensis.