VICENZA/THIENE – Il prologo di NewConversations porta il jazz a Thiene

L’edizione 2018 del festival New Conversations – Vicenza Jazz prenderà il via con un prologo in trasferta e in ‘condivisione’: il concerto della cantante francese Camille Bertault all’Auditorium Fonato di Thiene, giovedì 10 maggio alle ore 21, che vale anche come parte del cartellone di Thiene Musica 2018. La vocalist parigina è una delle nuove voci più sorprendenti della scena europea, giunta a fama virale grazie alla sua impressionante abilità nel rifare gli assolo più complicati della storia del jazz, a iniziare da quello di John Coltrane su Giant Steps. Arriva a Vicenza Jazz fresca della pubblicazione per la Sony del cd Pas de géant e dopo il live di Thiene la si potrà riascoltare (sempre in trio con Fady Farah al pianoforte e Christophe Minck al contrabbasso) al Jazz Café Trivellato presso il Bar Borsa di Vicenza venerdì 11, giorno in cui la kermesse jazzistica aprirà ufficialmente nella città palladiana.

Il festival New Conversations – Vicenza Jazz 2018 è organizzato dal Comune di Vicenza, Assessorato alla Crescita e dalla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, in coproduzione con Trivellato Mercedes Benz e in collaborazione con il Bar Borsa; Thiene Musica è organizzato dall’Istituto Musicale Veneto Città di Thiene con il Comune di Thiene e con il sostegno di Banca S. Giorgio e Valle Agno e della ditta Zuccato. Per arrivare ai vertici delle classifiche di visualizzazioni su internet, le capacità artistiche non sono certo una necessità. Ma a volte, inaspettatamente, YouTube e Facebook premiano i talenti. Così è stato per la parigina e appena trentenne Camille​ Bertault: nel 2015, respinta a un esame del Conservatorio di Parigi, si sfoga nel privato di casa sua. Trascrive il celeberrimo assolo di John Coltrane in Giant Steps, scrive nuovi versi in francese per il resto del brano e, coraggiosamente, si autoimmortala in un video mentre fa vocalizzi funambolici con l’incisione originale di Coltrane in sottofondo. Tutto ciò senza la minima velleità: solo per inviare il video agli amici tramite Facebook. Tempo una settimana e gli amici che hanno visualizzato il videoclip sono centinaia di migliaia, in giro per il mondo. Il gioco continua con nuove creazioni ‘fatte in casa’, facendo lievitare ulteriormente il numero dei fan online: Camille a questo punto ha aperto un suo canale YouTube per riversare questo spontaneo estro canoro. Nel 2016 è arrivato il primo disco ufficiale, En Vie (Sunnyside), e all’inizio del 2018 il secondo, Pas de géant (Okeh/Sony Music): quella che poteva essere una bizzarra eroina telematica si è dimostrata una vocalist di inaudito talento. Timing impeccabile, swing che scorre con spontaneità, freschezza interpretativa, emissione rigogliosa: sembrava un gioco e invece eccoci qua con una giovanissima interprete che in un sol colpo apre abissi tra sé e il resto del sempre nutrito squadrone delle cantanti jazz emergenti.