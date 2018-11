VICENZA – Tentano furto nella casa della Caritas sfondando il portone

Tentato furto la notte scorsa a Casa S. Lucia, la struttura della Caritas Diocesana Vicentina che in via Pasi 8 offre i servizi mensa, docce, lavanderia e segretariato sociale per persone senza dimora. Poco prima delle 3, tre individui a volto coperto hanno sfondato con un’auto in retromarcia il portone d’ingresso e successivamente hanno divelto la porta-finestra di un ufficio al piano terra. L’allarme anti-intrusione è scattato e ha messo in fuga i ladri, che fortunatamente se ne sono andati a mani vuote.

Le fasi del tentato furto sono state riprese dal circuito di videosorveglianza: le immagini sono state consegnate ai Carabinieri, intervenuti subito dopo essere stati avvisati dai responsabili della struttura, che ha subìto danni per un migliaio di euro.

“Qualsiasi furto o tentato furto è un atto deprecabile – commenta il direttore della Caritas Diocesana Vicentina don Enrico Pajarin –, ancor più se prende di mira una struttura che si mantiene grazie alla generosità dei cittadini ed è dedicata all’accoglienza delle persone in povertà. È un fatto molto triste, che ci spinge a riflettere sui valori fondamentali del vivere sociale: siamo chiamati ad educarci al rispetto di quanto viene donato per il Bene comune, in particolare rivolto alle persone più fragili della comunità”.