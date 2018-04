VICENZA – Teatro Olimpico, cercasi custode

Il Comune cerca il nuovo custode casante del Teatro Olimpico. E’ stato infatti pubblicato l’avviso di selezione per la concessione in uso precario per 5 anni dell’alloggio per il servizio di custodia e vigilanza del Teatro Olimpico L’avviso è riservato a dipendenti e pensionati del Comune, della Provincia e delle relative aziende partecipate. Il termine per la presentazione delle domande è il 4 maggio alle 12. Tutte le informazioni e il modulo di partecipazione sono pubblicati alla pagina nel sito del Comune di Vicenza.