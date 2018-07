VICENZA – Team for children ricevuta ieri dal Sindaco Rucco

Ieri pomeriggio, lunedì 23 luglio, a Palazzo Trissino il sindaco ha ricevuto tre rappresentanti dell’associazione di volontariato Team for children onlus Vicenza: la presidente Coralba Scarrico, la vicepresidente Veronica Tomasetto e la tesoriere Anna Astarita. L’incasso dello spettacolo “Violini Straordinari”, in programma al Teatro Olimpico di Vicenza il 10 settembre, sarà, infatti, interamente devoluto all’associazione Team For Children – reparto pediatrico di oncologia dell’Ospedale San Bortolo – per un progetto destinato ai familiari dei bambini ricoverati. “Come assessorato alla cultura intendiamo sostenere, ora e nei prossimi anni, i progetti dell’associazione di volontariato Team for children, operativa all’interno del reparto di pediatria dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza per offrire, insieme allo staff sanitario, ai bambini e alle loro famiglie un aiuto medico, psicologico, emotivo, affettivo e, in certi casi, anche economico – ha spiegato il sindaco Francesco Rucco –. In particolare, durante uno degli eventi culturali più importanti della città, “Violini Straordinari”, organizzato da EnjoyWithArts per lunedì 10 settembre, concederemo la gratuità del Teatro Olimpico, in modo che l’incasso sia interamente destinato ai progetti dell’associazione”.