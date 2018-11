VICENZA – TAV: incontro lunedì con RFI e categorie economiche

Tav, tavolo tecnico in Comune con Rfi e categorie economiche

Lunedì 26 novembre alle 11 a Palazzo Trissino

La Tav per Vicenza è un’opera strategica. Ne è convinta l’amministrazione comunale, ma a sostenerla con forza sono anche e soprattutto le categorie economiche e la Camera di Commercio, che saranno presenti e compatte con i loro presidenti e i tecnici il prossimo lunedì 26 novembre alle 11 nella sala consiglio di Palazzo Trissino per confrontarsi sul tema con l’ingegnere Aldo Isi della direzione Investimenti di Rfi, accompagnato dai tecnici che si stanno occupando dell’infrastruttura.

“Un incontro che avevo sollecitato a Roma -spiega il sindaco Francesco Rucco- e che ho voluto estendere alla Camera di Commercio, su sollecitazione anche del presidente Giorgio Xoccato, e alle categorie economiche, per metterle a conoscenza e condividere il percorso verso la realizzazione della linea ad alta velocità. Siamo in attesa di conoscere le risultanze della relazione su costi e benefici dell’opera commissionata dal ministro Toninelli e che lo stesso Governo attende per prendere le proprie decisioni in merito -prosegue il sindaco- ma vogliamo che sia chiara la posizione di Vicenza: consideriamo la Tav un’opera strategica, fondamentale per lo sviluppo del territorio e in particolare dell’economia.”