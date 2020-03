VICENZA – Tamponi all’Ipab Trento: altri 13 positivi

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

A seguito del riscontro del tampone positivo per covid-19 in un paziente ricoverato presso la RSA Trento, sono stati effettuati tamponi di screening a tutti i pazienti dell’area specifica, è stato iniziato lo screening tra gli operatori sanitari ed è stato effettuato nella giornata di oggi un sopralluogo condiviso per valutare la situazione organizzativa attuata e condividere le strategie di contenimento.

I tamponi effettuati hanno dato come esito 13 ospiti positivi, 10 negativi e 1 in attesa di ripetizione

tampone.

Sul piano organizzativo è stata individuata all’interno dell’ala interessata un’area area dedicata ai positivi, separata dagli altri. Gli ospiti risultati negativi sono stati comunque isolati in un’altra area, in quarantena preventiva.

Due pazienti positivi sintomatici sono attualmente ricoverati presso l’ospedale San Bortolo.

Nessuno degli altri ospiti positivi presenta una sintomatologia tale da richiedere il ricovero in ospedale, ma sarà effettuato un costante monitoraggio delle loro condizioni, anche con la consulenza degli specialisti di Malattie Infettive.