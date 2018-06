VICENZA – Talenti all’ombra dei Berici, oggi ultimo giorno di audizioni

Dopo il successo ad Ancona, Italia’s Got Talent è arrivato a Vicenza per la seconda tappa di audizioni, che si terranno fino ad oggi al Teatro Comunale. E, anche e soprattutto essendo oggi l’ultimo giorno utile per tutti i talenti berici, la fila sotto il sole per entrare in teatro è anche più lunga dei giorni scorsi. La giuria composta da Claudio Bisio, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini assisterà alle performance di ballerini, imitatori, illusionisti, cantanti, acrobati e comici e selezionerà i migliori talenti sul palco. In caso poi di un’esibizione davvero eccezionale, c’è anche la possibilità di strappare ai giudici il Golden Buzzer, bottone d’oro che regala l’accesso diretto alla fase finale di selezione. I candidati avranno 100 secondi a disposizione per guadagnarsi almeno tre “Sì” e poter così accedere alla fase successiva. Nessun limite di età, le audizioni sono aperte a tutti i talenti, “dai 2 ai 102 anni”.“