VICENZA – Tabaccaio derubato: via 53 stecche di bionde

Ingente furto di sigarette ieri a Vicenza. Vittima un vicentino di 43 anni, A.B., titolare di una edicola-tabaccheria in via Tommaseo 43. L’uomo ha riferito agli agenti delle volanti della Polizia di Stato di Vicenza, avvertite dopo aver subito il furto, che in mattinata era andato a ritirare due scatoloni di sigarette al Monopolio di Stato in via dell’Edilizia. Durante il viaggio per raggiungere il negozio aveva notato di essere seguito da una BMW di colore nero, ma non vi aveva fatto più di tanto caso. Una volta arrivato alla tabaccheria ha prelevato uno dei due scatoloni e l’ha portato dentro, lasciando però il portellone dell’auto aperto per pochi minuti. Mentre stava depositando il primo scatolone ha udito il rumore secco di una portiera che si chiudeva. Uscito, ha visto la BMW nera fuggire. I ladri hanno prelevato il secondo scatolone contenente 53 stecche di sigarette, per un controvalore di circa 2300 euro.