VICENZA – Svolta in Corso Fogazzaro: verrà riaperto al traffico l’ultimo tratto

Novità per Corso Fogazzaro a Vicenza. L’Amministrazione Rucco dichiara fine, almeno parzialmente all’esperienza della chiusura al traffico dell’ultimo tratto. Il Corso riaprirà alle auto di giorno, dalle 8 alle 20 fino da contrà Busato a contrà Cantarane.

La decisione sarebbe stata presa e porrà fine al periodo di chiusura iniziato quattro anni fa che avrebbe, secondo i commercianti, portato ad una desertificazione della via. I dettagli dell’iniziativa sono stati resi noti da Il Giornale di Vicenza odierno.

In corso Fogazzaro verrebbero creati anche degli stalli per la sosta rapida sempre nello stesso tratto