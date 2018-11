VICENZA – StrAVicenza, ecco le modifiche alla circolazione

Domenica 2 dicembre, alle 9.30, da piazza dei Signori partirà la quinta edizione della Mezza Maratona di Vicenza, con la nuova denominazione di “StrAVicenza 21km – Half Marathon – Trofeo Cemes”.

L’iniziativa – che ha quasi raggiunto gli 800 iscritti – è promossa da Atletica Vicentina – AV Run e dall’assessorato alle attività sportive del Comune di Vicenza. Hanno concesso il patrocinio la Regione del Veneto, la Provincia di Vicenza, il Comune di Vicenza, l’Azienda Ulss 8 Berica, il Coni Veneto e la Fondazione San Bortolo.

Percorso

La Maratonina berica – sulla distanza agonistica dei 21,0975 chilometri – dopo un passaggio nelle vie principali del centro storico, si allungherà verso la Riviera Berica con vista su “La Rotonda” attraverso la pista ciclabile fino al ponte di Debba. Da li prenderà il via la seconda parte del percorso con il passaggio in zona Casale e il traguardo, in piazza dei Signori, che sarà raggiunto da piazza Matteotti.

Le vie interessate dal passaggio della manifestazione saranno: piazza dei Signori, contra’ Santa Barbara, corso Palladio, contra’ Battisti, contra’ Lampertico, contra’ Piazza del Castello, piazza Castello, contra’ mure Pallamaio, viale Eretenio, viale Dalmazia (campo Marzo), viale Roma, piazzale De Gasperi, corso SS. Felice e Fortunato, piazzale Giusti, contra’ Santa Maria Nova, contra’ del Quartiere, contra’ Montagna, piazza San Lorenzo, corso Fogazzaro, contra’ Riale, contra’ Porti, corso Palladio, contra’ Santa Barbara, piazza Biade, contra’ Gazzolle, contra’ San Paolo, piazzetta Neri Pozza, ponte San Paolo, contra’ Lioy, contra’ del Pozzetto, contra’ del Guanto, contra’ santa Chiara, contra’ san Tommaso, contra’ santa Caterina, piazzale Fraccon, pista ciclabile Casarotto (fino a Debba, con attraversamento della Riviera Berica in località Il Gallo), via dell’Opificio, strada Ponti di Debba, strada San Pietro Intrigogna, strada del Businello, strada Pelosa, strada Casale, via Zanecchin, viale dello Stadio, via Bassano, via dal Grande, viale Trissino, viale Margherita, viale Giuriolo, piazza Matteotti, corso Palladio, contra’ santa Barbara, piazza dei Signori.

Modifiche alla circolazione

È prevista la chiusura al traffico delle vie interessate dal passaggio della manifestazione. Nelle strade direttamente afferenti al percorso sono previste alcune locali modifiche alla circolazione per il tempo strettamente necessario al transito dei podisti.

Sono previsti possibili rallentamenti in viale Roma, che sarà chiuso a partire dal piazzale della Stazione. Non sarà, quindi, possibile raggiungere piazzale De Gasperi e l’accesso alla ZTL di porta Castello. Il parcheggio Verdi resterà, invece, completamente fruibile.

Possibili rallentamenti potranno verificarsi in piazzale Fraccon, viale Margherita (direzione verso piazzale Fraccon), viale Risorgimento Nazionale e via Gallo (zona Tribunale), viale della Riviera Berica (in entrambe le direzioni) in località “Gallo” (villa Rotonda).

Sarà chiusa alla circolazione, per l’intero sviluppo, la pista ciclabile “Casarotto”, da piazzale Fraccon a Debba.

È prevista la chiusura di strada Ponti di Debba: da viale della Riviera Berica non sarà possibile raggiungere il casello di Vicenza Est, la frazione di San Pietro Intrigogna e strada di Casale.

Strada Pelosa sarà chiusa alla circolazione dal casello di Vicenza Est alla Riviera Berica. Su strada Pelosa, direzione verso Riviera Berica, sarà istituita l’entrata obbligatoria in tangenziale.

Strada di Casale sarà disciplinata a senso unico di marcia per l’intero sviluppo, da via Martiri delle Foibe a strada Pelosa, in direzione di quest’ultima.

In via Zanecchin e nel primo tratto di strada Casale sarà istituito il senso unico di marcia per l’intero sviluppo, da viale dello Stadio a via Martiri delle Foibe.

Possibili rallentamenti potranno verificarsi in via Martiri delle Foibe, in corrispondenza della rotatoria con strada di Casale; alla rotatoria di viale dello Stadio con via Gallo (zona Tribunale) e sottopasso ferroviario; in via Bassano, fronte ingresso parcheggio centrobus; in viale Margherita (entrambe le direzioni) e viale Giuriolo.

In foto: la conferenza stampa di presentazione dell’evento