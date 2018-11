VICENZA – Storie di speranza al femminile dal Nepal

Il polo scientifico didattico Studi sull’impresa dell’università di Verona in collaborazione con Women for freedom e la Fondazione Studi Universitari di Vicenza domani martedì 27 novembre, alle 10.45, ospiterà Lily Thapa, una delle voci più rilevanti a livello mondiale in tema di diritti delle donne. Esperta di micro-credito e imprenditorialità femminile nelle zone rurali del Nepal, Lily Thapa ha iniziato a battersi contro la discriminazione di genere dopo essere rimasta vedova a soli 29 anni. Ha trovato la forza di reagire e di dare voce al genere femminile in una società patriarcale che discrimina le donne e che ritiene le vedove o le donne non sposate prive di alcun valore e identità personale. Nel 1994 ha fondato la Women for human rights Nepal, che raggruppa oltre 140.000 donne riunite in 1.500 gruppi locali sparsi in tutti i 73 distretti del Paese. Ad oggi, Lily Thapa continua a dar voce ai diritti delle donne ispirandole e motivandole a conquistare il loro spazio nella società. L’evento è gratuito, aperto al pubblico ed è parte del programma del corso Rendicontazione e controllo sociale e ambientale di Silvia Cantele, docente di Economia aziendale dell’ateneo.