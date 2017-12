VICENZA – Stop fondo immobiliare, Rucco: “Variati nasconde la debolezza della maggioranza”

“Restiamo basiti di fronte alle dichiarazioni del Sindaco Variati sulle motivazioni del ritiro della delibera sul fondo immobiliare e sul futuro dei palazzi comunali di Vicenza” dichiara il consigliere di opposizione di Idea Vicenza e candidato sindaco di centro-destra Francesco Rucco dopo lo stop al progetto del Fondo immobiliare da parte del sindaco Variati, operazione da circa 80 milioni di euro che richiedeva il via libera dell’amministrazione comunale entro i primi giorni del 2018..

“Dopo circa due anni di lavori e approfondimenti di Sindaco e Assessori sul progetto del Fondo, sui quali –precisiamo- i consiglieri di opposizione sono stati tenuti all’oscuro, in poco più di un mese ci è stato chiesto un parere su una maxi operazione immobiliare che avrebbe cambiato il volto della nostra Città.

Le ultime modifiche alla proposta di Investire SGR (escludere la ex Scuola Giusti e il Garibaldi) hanno di fatto lievitare il canone di locazione da versare per 15 anni a circa 600.000 euro/annui dai precedenti 380.000 euro/annui.-

Il Parere contabile del Ragioniere Capo ha prospettato (conti alla mano) uno squilibrio finanziario sulla parte corrente del bilancio comunale di circa 12 milioni di euro in 18 anni, somme che dovrebbe ripianare il Comune con tagli alle spese o compensando con maggiori entrate, ovviamente ad oggi incerte.

Apprendiamo peraltro che il Comune ha speso, a nostra insaputa, circa 100.000 euro in consulenze a supporto del lavoro svolto.

Ribadiamo che Idea Vicenza non si è dichiarata contraria allo strumento del Fondo in sé ma alla proposta siccome formulata, che nel merito non aveva le dovute garanzie per tutelare dal punti di vista finanziario il nostro Comune.-

Variati nasconde le divisioni in maggioranza sul punto, riportate anche dai mass media in questi giorni, e di fatto scarica il problema sulle minoranze le quali, noi in primis, ci siamo dichiarati disponibili al confronto ed all’approfondimento che va fatto con coscienza, buon senso e trasparenza. Presupposti questi necessari per un buon governo della città, mancato in questa occasione all’Amministrazione Variati.

Dopo dieci di amministrazione il Sindaco Variati dichiara che si perde una occasione importante. E in questi dieci anni cosa ha fatto per valorizzare il patrimonio comunale? Lo aiutiamo noi: nulla!”