VICENZA – Stazione delle corriere, Rucco: “Investire in sicurezza e accoglienza”

Sopralluogo del sindaco Francesco Rucco, questa mattina, nell’area della stazione delle corriere, insieme a due pattuglie della polizia locale. Nei giorni scorsi, infatti, nella zona sono state segnalate situazioni di degrado, con la presenza di balordi e persone dedite allo spaccio.

Il sopralluogo, che questa mattina non ha rilevato particolari criticità, è stato anche l’occasione per verificare la situazione interna dell’autostazione di Svt, frequentata ogni giorno in periodo scolastico da migliaia di studenti.

“Sicurezza e accoglienza – è il commento del sindaco Rucco – dovranno sicuramente essere migliorate. E’ doveroso occuparsi di svecchiare il parco mezzi, ma Svt avrà mandato dalla mia amministrazione di investire anche sull’autostazione. Vanno fatti investimenti sulla sorveglianza dei locali e in particolare sugli ingressi in sala d’attesa che, pur essendo formalmente riservata agli utenti, non può più contare su tornelli oggi fuori uso. Ben venga il servizio di accoglienza attivato da Svt con proprio personale che vigila sulla regolare frequentazione dei locali, ma vanno valutate anche figure esplicitamente dedicate alla sorveglianza, in contatto diretto con la polizia locale, le forze dell’ordine e l’esercito che già pattugliano l’esterno delle due stazioni e Campo Marzo”.