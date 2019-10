VICENZA – Spunta antenna alta più di 30 metri e iniziano le proteste (FOTO)

Nella giornata di ieri sono arrivate diverse segnalazioni alla nostra redazione, perlopiù di residenti nel quadrilatero di viale Milano. Nel corso della giornata un’altissima gru ha eretto un’antenna telefonica in un’area SVT, vicino a via Genova.

Dal Comune ci fanno sapere che l’antenna è della compagnia francese ILIAD ed è alta 34 metri. E’ stata eretta in un’area parcheggio interno di proprietà SVT Spa (viale Milano 78).

L’area non è a ridosso di palazzi per cui le prime proteste arrivateci da inquilini dell’Everest e di via Genova sono di carattere principalmente estetico. L’antenna si erge su una zona priva di alti edifici (vicina all’angolo fra via Torino e via Genova) e spicca decisamente imponendosi sullo skyline dell’area. Ironia della sorte, nelle vicinanze sono apposti ancora gli striscioni dell’Istituto Piovene, che si trova vicino, della protesta di venerdì scorso.

Sulla questione antenne come è noto, gli enti locali devono sottostare alla normativa nazionale che permette poco spazio di manovra. Il Comune ha approvato ad aprile 2019 il Piano Antenne che vale nello specifico per le aree pubbliche. Il Comune può dare indicazioni sulla localizzazione di nuovi impianti sulle aree pubbliche e il Piano Antenne demanda ad una secondo passaggio (attualmente in fase di stesura per l’approvazione) le indicazioni per gli impianti che devono essere posti su proprietà comunali. In questo caso si tratta di contratto fra privato SVT Spa e l’operatore. Molto spesso gli operatori stipulano accordi con privati (aziende o palazzi residenziali, tant’è che proprio in viale Milano vi sono antenne sopra il palazzo al civico 66).

Il regolamento locale non può andare in contrasto con la disciplina statale che allo stato attuale NON prevede che i Comuni disciplinino la materia.

Dà indicazioni rispetto alle aree pubbliche, può suggerire di non metterlo su scuole e ospedali, ma preferibilmente su aree produttive e parcheggi, sempre nel rispetto della disciplina statale. Nel caso di SVT l’area è indicata come parcheggio ed ha ottenuto il parere positivo di Arpav, con comunicazione al comune già a fine febbraio 2019.

Questo non basterà comunque a placare le polemiche dei residenti di una zona, già martoriata in passato da inestetismi e che tenta da anni una via di rilancio, oltre che sul piano della sicurezza anche… estetico.