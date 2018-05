VICENZA – Sportello unico per il cittadino, oggi l’apertura in viale Torino

Il nuovo Sportello unico per il cittadino ha aperto al pubblico oggi 2 maggio in viale Torino 19 ed ha già avuto 400 accessi. Vi trovano spazio i servizi Anagrafe, Stato civile, Tributi, Funerario, Permessi Ztl, Consegna atti, Oggetti rinvenuti, Urp. Al piano terra dello Sportello unico per il cittadino è stato allestito lo sportello Infodesk, un ufficio di prima accoglienza per gli utenti, finalizzato a fornire le informazioni e le pratiche più rapide che richiedono fino a 5 minuti di tempo. Sempre al piano terra dello Sportello unico per il cittadino, ci sono una trentina di postazioni destinate ad accogliere il pubblico munito di “numero di attesa” per le pratiche più specifiche. Al primo piano del palazzo di viale Torino sono invece ubicati gli uffici di back office. Lo Sportello unico per il cittadino di viale Torino 19 si trova in una zona ben servita dal punto di vista dei trasporti, a pochi passi da corso Santi Felice e Fortunato e a 5 minuti a piedi dalla Stazione. Chi arriva in bus può usufruire della linea 1 e 14, mentre chi utilizza l’auto può utilizzare i parcheggi Cattaneo, ex Domenichelli e Verdi.