VICENZA – Sportello Unico, dal 2 maggio aperto al pubblico

“Dal 2 maggio i cittadini potranno trovare in un’unica sede, più facile da raggiungere rispetto a piazza Biade – grazie alla vicinanza della stazione ferroviaria, a cui arrivano tutte le linee degli autobus, e ai due parcheggi Cattaneo e Domenichelli – i principali servizi di cui hanno bisogno, quali anagrafe, stato civile, ufficio funerario, pensioni, leva, tributi, casa comunale, oggetti rinvenuti e alcuni permessi per la ztl e per le persone con disabilità”. Lo ha dichiarato ieri mattina l’assessore alla semplificazione e innovazione Filippo Zanetti, in occasione del sopralluogo allo Sportello unico per i cittadini in via Torino 19. “A piazza Biade rimarranno gli uffici tecnici che lavorano con le imprese (lavori pubblici, suap, urbanistica, mobilità, ambiente), lo sportello Cercando il lavoro, l’ufficio patrimonio e, per il momento, nell’imminenza delle elezioni, anche l’ufficio elettorale – ha precisato l’assessore Zanetti –. Ciò consentirà di svuotare completamente l’immobile di San Biagio, un edificio ormai fatiscente e la cui manutenzione è parecchio onerosa per il Comune, aggirandosi sui 400 mila euro annui solo per la messa in efficienza della caldaia”.

“Grazie a 80/90 dipendenti garantiremo 23 ore di apertura al pubblico alla settimana, ricalcando gli orari dell’anagrafe con l’unica differenza dell’apertura anche in pausa pranzo il mercoledì – ha spiegato Zanetti –. Partiremo con i servizi principali, modulandoli poi in base al gradimento del pubblico. Per quanto riguarda l’edificio, si tratta di un ambiente completamente riqualificato, oggetto di interventi di consolidamento statico, insonorizzazione ed efficienza energetica, colorato e luminoso. Si tratta di un’operazione nuova e complessa che comporta difficoltà, soprattutto nel trasferimento degli uffici, ma siamo convinti che il risultato finale garantirà un servizio più efficace ed efficiente ai cittadini”.

A partire da quando

Lo sportello unico per i cittadini aprirà al pubblico da mercoledì 2 maggio lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18, mercoledì dalle 10 alle 14.

Quali servizi saranno erogati

Saranno erogati principalmente i servizi degli uffici anagrafe, stato civile, funerario, pensioni, leva, tributi, casa comunale, oggetti rinvenuti e alcuni permessi per la ztl inferiori alle 48 ore (per funerali e matrimoni) e per le persone con disabilità.

I cittadini troveranno un Infodesk di prima accoglienza per le informazioni più rapide che richiedono fino a 5 minuti, mentre consulenti erogheranno servizi le cui pratiche necessitano fino a 30 minuti. Alcuni specialisti con competenze più specifiche saranno, quindi, occupati nel back office.

Come raggiungerlo

Sarà possibile accedere allo Sportello unico per i cittadini dall’ingresso di via Torino 19.

Si tratta di una zona ben servita dal punto di vista dei trasporti, trovandosi a pochi passi da corso San Felice: chi arriva in bus potrà usufruire della linea 1 e 14 mentre chi utilizzerà l’auto potrà parcheggiare al park Cattaneo e Domenichelli.

L’immobile si trova, inoltre, a 5 minuti a piedi dalla stazione, dove si fermano tutti gli autobus, oltre che sul percorso del futuro filobus.

Com’è la struttura

A piano terra si troverà il “bancone” dell’Infodesk con la presenza di 6-7 dipendenti per un primo punto d’incontro, una sala d’aspetto attrezzata, con monitor ed eliminacode (i cittadini potranno verificare l’andamento dell’affluenza degli utenti agli sportelli direttamente dal sito del Comune), e un’area bimbi. Il pubblico sarà guidato da corsie nel pavimento con resina per assorbire rumori. Sempre a piano terra, una trentina di persone accoglieranno il pubblico munito di “numero di attesa” per pratiche specifiche. Sarà presente anche una sala riunioni.

Al primo piano lavoreranno circa 40 persone destinate alle attività di back office.

Nel seminterrato saranno ospitati gli archivi e il deposito oggetti smarriti.

Lavori di riqualificazione dell’immobile

L’immobile è stato completamento riqualificato nelle parti destinate allo Sportello unico per i cittadini.

Sono stati installati impianti ad elevata efficienza energetica, un cappotto termico e due ascensori, realizzato un tetto fotovoltaico della capacità di 20 kilowatt, abbattute le barriere architettoniche interne ed esterne, rifatti pavimenti, rivestimenti, controsoffitti, serramenti, servizi igienici.

Gli ambienti godono di una luminosità elevata, con la realizzazione di open space ampi e confortevoli; sono stati acquistati nuovi arredi e installati pannelli fonoassorbenti.

I colore scelto per gli ambienti è l’arancione.

Costi

I lavori di consolidamento statico, insonorizzazione dei locali e messa in efficienza energetica hanno comportato una spesa di 1.500.000 euro.

Altri 800 mila euro saranno utilizzati per la sistemazione del secondo e terzo piano oltre che del tetto.