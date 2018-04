VICENZA – Sportello Unico: chiudono gli uffici per il trasferimento in via Torino (IL SERVIZIO)

Sportello unico per il cittadino, chiusura uffici per trasferimento nei nuovi locali in viale Torino 19

Lo Sportello unico per il cittadino, in viale Torino 19, aprirà al pubblico mercoledì 2 maggio. Per consentire il trasferimento nella nuova sede, in alcuni giorni della prossima settimana, gli uffici anagrafe, stato civile, funerario, tributi, casa comunale – consegna atti e oggetti rinvenuti saranno chiusi al pubblico.

Nel dettaglio, gli uffici anagrafe, stato civile e funerario rimarranno chiusi venerdì 27 e lunedì 30 aprile; in questi giorni sarà comunque possibile presentare denunce di nascita e di morte piazza Biade, al primo piano di palazzo Uffici. Per pratiche urgenti d’anagrafe, invece, sarà necessario rivolgersi allo sportello dell’anagrafe decentrata della circoscrizione 3 (Villa Tacchi, viale della Pace 89), aperto al pubblico dalle 8.30 alle 12.30.

Nelle giornate di venerdì 27 e di lunedì 30 aprile rimarranno chiusi anche tutti gli uffici del settore tributi (palazzo ex Aci in piazzetta San Biagio 1) e la casa comunale – consegna atti (palazzo Trissino). Resterà, invece, chiuso solo venerdì 27 aprile l’ufficio oggetti rivenuti (palazzo Trissino).

Rimane attivo il sistema di prenotazione online appuntamenti “Zero code” su www.comune.vicenza.it/prenota.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio relazioni con il pubblico: email urp@comune.vicenza.it, telefono 0444221360 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17).