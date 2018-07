VICENZA – Spiorock Festival, via Piazzetta e via Giuriato chiuse

In occasione dell’edizione 2018 dello Spiorock Festival in programma dal 5 all’8 luglio, la viabilità del quartiere san Pio X subirà alcune modifiche. Nel dettaglio, dalle 18.30 fino a mezzanotte e mezza di giovedì 5, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 luglio verranno chiuse al traffico via Piazzetta nel tratto compreso tra l’incrocio con via Giuriato e l’ingresso dei carrai dei civici dal 5 all’11 (dopo la cabina elettrica al civico 17), e via Giuriato nel tratto che va dall’incrocio con via Sebastiano Rumor e l’incrocio con via Tornieri, compresa la pista ciclabile.