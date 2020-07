VICENZA – Spari e inseguimento in città: arrestato 19enne, caccia al complice

Momenti di terrore oggi pomeriggio nel quartiere di Santa Bertilla a Vicenza, dove due malviventi sono fuggiti in auto dai controlli dei carabinieri andando a scontrarsi con auto in sosta e mettendo a rischio l’incolumità dei militari.

Mercoledì pomeriggio, alle ore 16.15 circa a Vicenza, i carabinieri della sezione radiomobile, durante il normale controllo del territorio sono stati fermati in via Giacomo Berardi da una signora che segnalava un’autovettura sospetta con due persone a bordo.

Immediatamente la pattuglia si è posta all’inseguimento del veicolo sospetto (auto Honda, poi risultata rubata ad un vicentino) che è scappato a folle velocità per poi finire in via Divisione Julia, strada senza uscita. I fuggitivi dopo aver danneggiato durante la manovra diverse auto, hanno cercato di guadagnarsi la fuga puntando i militari che nel frattempo erano scesi per bloccarli. Per tutelare la loro incolumità uno dei Carabinieri ha esploso due colpi d’arma da fuoco in direzione delle gomme anteriori, uno dei quali colpiva il paraurti. I due soggetti sono riusciti comunque a scappare per le vie limitrofe ma l’autovettura, risultata poi oggetto di furto, veniva immediatamente ritrovata in Via Berardi dai Carabinieri con all’interno degli oggetti da scasso.

In questo frangente è stato notato Belmonte Maxmilian, nato a Treviso classe 2001, residente a Vicenza, già noto alle forze dell’ordine che veniva tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, danneggiamento, possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Proseguono le ricerche al fine di rintracciare il complice, anche questo volto conosciuto alle forze dell’ordine. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari

(foto dei rilievi scattata da una residente)