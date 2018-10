VICENZA – Spacciatore padovano con droga nelle mutande: denunciato

Ieri pomeriggio poco dopo le 16, la Polizia di Stato di Vicenza è stata chiamata dai militari dell’esercito presenti in città nell’ambito dell’operazione Strade Sicure. Avevano da poco fermato, ai Giardini Salvi, un individuo che si aggirava in modo sospetto ed avvicinava gruppi di giovani. Perquisito dagli agenti delle volanti, è stato trovato in possesso di 22 involucri di nylon per un peso complessivo fi 46,78 grammi, nascosti in vari modi, anche nelle parti intime. Aveva con sé anche un bilancino elettronico di precisione. Si tratta di L.E., 28enne residente a San Pietro In Gu (Padova). E’ stato denunciato per spaccio