VICENZA – Spaccata alla sartoria Tramarossa, via 200 capi di abbigliamento

Spaccata notturna nella sartoria Tramarossa Zanella & co. in strada provinciale del Pasubio al civico 46. Ieri era alle 23 circa, ignoti a bordo di un’automobile, hanno sfondato una vetrina posteriore della sede dell’azienda ed hanno prelevato 200 abiti per un controvalore che supera i 30 mila euro. Durante il furto è scattato l’allarme e le guardie giurate si sono precipitate sul posto, ma i malviventi si erano già dileguati. La polizia di Stato di Vicenza sta analizzando le immagini di videosorveglianza.