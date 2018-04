VICENZA – Sostenibilità d’impresa, questa sconosciuta

Integrare la sostenibilità nel business diventa una scelta necessaria per le imprese che vogliano rispondere alle esigenze di un consumatore sempre più attento e stare al passo con un quadro normativo sempre più stringente. Per sapere comunicare quanto realizzato sotto il profilo ambientale e sociale in maniera efficace, è indispensabile disporre però di competenze sempre più specifiche. Per questo motivo, la Fondazione Centro Produttività Veneto propone nel mese di aprile due percorsi formativi gratuiti – per i quali sono aperte le iscrizioni – finanziati dalla Regione del Veneto tramite il Fondo Sociale Europeo. Nel dettaglio, l’11 aprile avrà inizio un corso, della durata di 24 ore, per imparare a identificare i diversi portatori di interesse dell’azienda e approfondire il report integrato, documento ideale che comprende le informazioni economico- finanziarie del bilancio di esercizio e le informazioni non finanziarie per la rendicontazione delle pratiche sostenibili adottate. Non solo, sarà l’occasione per conoscere ed integrare il processo di stakeholder engagement, un’opportunità di ascolto e dialogo, ma soprattutto di coinvolgimento dei principali interlocutori dell’impresa nella formulazione delle politiche e strategie aziendali. Il 13 aprile sarà la volta del corso, sempre di 24 ore, dedicato allo storytelling e all’arte del raccontare storie utilizzata come strategia di comunicazione persuasiva anche nell’ambito della responsabilità sociale di impresa, grazie alla capacità di suscitare emozioni attraverso la narrazione. I partecipanti impareranno le tecniche di costruzione di un racconto e gli strumenti di comunicazione più adatti per comunicare l’unicità e l’autenticità dell’azienda.

Iscrizioni entro venerdì 6 aprile.