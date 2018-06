VICENZA – Sosta per veicoli ibridi, prorogate le tariffe agevolate

Questa mattina la giunta ha deliberato la proroga – fino al 31 dicembre 2018, in via sperimentale – della validità delle tariffe agevolate per la sosta dei veicoli ibridi, ovvero di quelle automobili che combinano il motore termico con quello elettrico di ultima generazione.

“Per i veicoli ibridi era stata stabilita una tariffa oraria per la sosta negli stalli blu lungo le strade pari a 50 centesimi all’ora nei giorni feriali e uno sconto del 50 per cento sulle tariffe nei parcheggi pubblici a pagamento – ha spiegato l’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero –. Abbiamo deciso di prorogarla fino a fine anno in modo da avere il tempo di fare una revisione oculata del piano della sosta in città. Indicativamente verso ottobre/novembre, infatti, l’amministrazione adeguerà le tariffe in base alle esigenze attuali, soprattutto alla luce delle richieste di modifiche e migliorie da parte dei residenti e commercianti del centro storico”. L’applicazione delle tariffe agevolate sarà a cura di Aim Mobilità. Le vetture ibride potranno continuare a parcheggiare negli stalli blu a pagamento del Comune di Vicenza alla tariffa oraria di 50 centesimi all’ora utilizzando l’applicativo SostaFacile di Aim, indipendentemente dalla zona. Per quanto riguarda, invece, i parcheggi a sbarra, lo sconto del 50 per cento sulle tariffe in vigore sarà applicato dotandosi dell’apposita Aim Card.