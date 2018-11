VICENZA – Soliti ignoti all’opera: furti in un’osteria e in un’abitazione

Due furti in città negli ultimi giorni: il primo furto è stato denunciato dall’Osteria “Bigoli e Brace” di via Zambeccari. La titolare ha denunciato che mattina di domenica si è accorta che ignoti di notte avevano scardinato la porta di ingresso del ristorante. Nonostante il tentativo, fortunatamente, la porta ha retto: danni ingenti al serramento, ma nessun furto.

Lunedì invece si è consumato un furto in viale Rodolfi. Il figlio della proprietaria di un appartamento ha denunciato di essere uscito alle 12.30 e tornato a casa alle 18, trovando cancello aperto. Pensando che lo stesso fosse stato aperto dalla madre, entrando in casa ha invece trovato sfondate due porte in legno e una di alluminio. Tutto a soqquadro nel pianterreno dell’abitazione: i ladri hanno rubato un orologio da uomo marca Fossil, di poco valore.