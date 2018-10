VICENZA – Soldato USA colpito da meningite: venerdì era stato in un locale, avviata profilassi

Il paziente è un maschio di 25 anni, ricoverato nella Terapia Intensiva al San Bortolo.

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica sta ricercando per la profilassi antibiotica

chi ha frequentato il locale Custom Club di via Zamenhof, a Vicenza, la sera di venerdì 19 ottobre

Nella giornata di oggi è stato diagnosticato a Vicenza un caso di meningite meningococcica: si tratta di un maschio di cittadinanza americana, di 25 anni, residente a Vicenza, che attualmente è ricoverato nella Terapia Intensiva del S. Bortolo con prognosi riservata.

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ULSS 8 Berica ha immeditatamente attivato la procedura di prevenzione del contagio necessaria in questi casi, che prevede la profilassi mediante terapia antibiotica per i contatti più stretti del paziente e per quanti potrebbero essere stati esposti al contagio.

A questo riguardo, si è avuta notizia che nella serata di venerdì 19 ottobre il paziente ha frequentato il locale Custom Club di via Zamenhof, a Vicenza. Si invitano tutti coloro che hanno trascorso la serata del 19 ottobre in questo locale a rivolgersi al proprio medico di medicina generale o al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ULSS di residenza, per sottoporsi alla profilassi antibiotica. Per i residenti del Distretto Est dell’ULSS 8 Berica la sede da contattare è quella di Vicenza, in via IV Novembre 46 (telefono 0444 752245); per i residenti del Distretto Ovest, invece, la sede di riferimento è quella di Arzignano, in via Kennedy 2 (telefono 0444 475680).