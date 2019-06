VICENZA – Smontata l’impalcatura della vergogna

…tra via Bonollo e contra’ Porta Nova

Sindaco Rucco: “Quel ponteggio fermo da anni era diventato ricettacolo di degrado”

(comunicato stampa)

Oggi è stata smontata l’impalcatura su via Bonollo, lunedì verrà tolta anche quella su contra’ Porta Nova. L’intervento, curato da Aim Amcps che ha in gestione gli alloggi erp dell’edificio, era stato caldeggiato dallo stesso sindaco.

“Oggi – dichiara il sindaco Francesco Rucco – è un bel giorno per Vicenza: in piazza Matteotti il telo sbrindellato che copriva malamente l’ex Macello è stato finalmente sostituito con una copertura degna di quel luogo, grazie alla sponsorizzazione e al messaggio solidale della Città della Speranza, mentre in via Bonollo smontiamo finalmente un’impalcatura brutta, buia e ricettacolo di sporcizia. Erano anni che chi percorreva il marciapiede a fianco del vecchio edificio di proprietà comunale era costretto a passare sotto quel ponteggio. Ottima, quindi, la scelta dei vertici di Amcps di rimuoverlo del tutto, dopo aver messo in sicurezza le facciate dell’edificio, in attesa di deciderne il destino”.

Com’è noto, l’impalcatura era stata installata cinque anni fa in seguito al distacco di alcuni calcinacci che, dalla facciata del fabbricato, erano caduti sul marciapiede. Obiettivo del ponteggio, infatti, era preservare temporaneamente i pedoni da possibili altri distacchi. Da provvisoria, però, l’impalcatura era diventata permanente, trasformandosi in causa di degrado, con l’impianto di illuminazione spesso vandalizzato e gli anfratti utilizzati per gettare rifiuti. Di qui la decisione di intervenire.

“Con i tecnici di Aim Amcps – dichiara l’amministratore unico Carlo Rigon – abbiamo valutato varie soluzioni, a partire dall’installazione di un’impalcatura più consona al luogo, che si trova in centro storico a due passi dalle mura. Fatta una diagnosi dell’edificio, e valutati i costi delle diverse tipologie di intervento, abbiamo infine ritenuto più opportuno eseguire la messa in sicurezza delle facciate per eliminare qualsiasi rischio di distacco di calcinacci. Completati i lavori, oggi abbiamo dato il via alla completa rimozione dell’impalcatura”.