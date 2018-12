VICENZA – Sistemato il campo da basket di via Istria

In questi giorni sono stati ultimati i lavori di sistemazione del campo da basket del parco giochi di via Istria.

“A inizio mandato ho compiuto un tour dei parchi gioco della città per verificare come veniva gestito il servizio di apertura, chiusura, pulizia e sorveglianza e individuare, insieme ai residenti, una scaletta di interventi da eseguire con priorità – ha ricordato il vicesindaco e assessore con delega alla partecipazione Matteo Tosetto –. In quell’occasione abbiamo raccolto varie richieste alle quali stiamo via via cercando di dare risposta. In questo parco giochi inauguriamo oggi un intervento importante, a cui era stato dato il via dalla precedente amministrazione. La riqualificazione del campo da basket offre infatti ai ragazzi della zona la possibilità di giocare in sicurezza”. “In questo periodo sono aperti i bandi per la gestione di alcuni parchi cittadini, tra cui questo di via Istria – ha aggiunto il vicesindaco –. Con chi si aggiudicherà il servizio apriremo subito un dialogo in modo da gestire al meglio l’area in base alle esigenze dei fruitori. Mi auguro che chi frequenterà il parco abbia rispetto delle strutture presenti che riescono a soddisfare le esigenze di un pubblico variegato: oltre alla piastra per il basket e all’area con i giochi per i più piccoli, la zona ospita infatti anche un centro anziani con un bocciodromo invidiabile”.

L’intervento di manutenzione straordinaria del campo da basket ha avuto un costo di circa 25 mila euro ed è stato eseguito dalla ditta Sartori SRL di Casalserugo (PD). L’area presentava una piattaforma molto usurata in più punti e tale da non consentirne l’utilizzo in sicurezza. Durante gli incontri pubblici i ragazzi del quartiere e le famiglie avevano chiesto il ripristino della piattaforma.

I lavori sono stati realizzati in due stralci: il primo ha riguardato la demolizione della pavimentazione esistente e l’esecuzione di una nuova pavimentazione ad utilizzo ricreativo-sportivo con un massetto in calcestruzzo trattato superficialmente. È stato, altresì, necessario sistemare e integrare la rete di smaltimento delle acque meteoriche esistente per evitare ristagni d’acqua, in particolare sul lato del bocciodromo. Questi interventi sono stati eseguiti nei mesi di marzo-aprile 2018. In un secondo momento è stato eseguito il trattamento protettivo superficiale antisdrucciolo e antiriflettente della pavimentazione, con successiva resinatura e colorazione, con più mani di prodotti specifici per la tenuta e durabilità. I lavori sono stati eseguiti nei mesi di ottobre-novembre 2018. Infine, è stata effettuata la segnatura del campo da gioco regolamentare e sono stati sostituiti i canestri esistenti, che erano stati danneggiati. L’intervento ha riguardato una superficie di 650 metri quadrati.