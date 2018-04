VICENZA – Siringhe e rifiuti all’ombra di Van Gogh

Mentre la città festeggia giustamente i grandi numeri della mostra di Van Gogh, a pochi passi dalla Basilica, anzi, sotto la Basilica, va in scena il degrado. Siringhe, scatole di medicinali e pacchetti di sigarette abbandonati. La segnalazione ci arriva da una lettrice residente in zona, che preferisce rimanere anomina (ci racconta che i residenti in zona si trovano spesso le automobili rigate e preferisce non correre rischi). La donna, dopo averci inviato alcune foto scattate a contrà Catena, ci racconta che alle 7 di mattina il suo compagno aveva trovato il cumulo di rifiuti e gliel’aveva segnalato. Tutto questo in pieno centro, a pochi metri dall’ingresso della mostra e soprattutto sotto l’occhio, forse disattento, delle telecamere. Uscita per lavoro e rientrata a mezzogiorno, ha trovato esattamente la stessa situazione documentata dal compagno qualche ora prima.