VICENZA: Siotto riduce la plastica a Palazzo Trissino

A Palazzo Trissino arriva il dispenser di acqua fresca per ridurre il consumo delle bottigliette di plastica

Il Comune dichiara guerra alle bottigliette di plastica, a partire dall’installazione a Palazzo Trissino di un dispenser per l’erogazione gratuita di acqua fresca.

Lo ha deciso questa mattina la giunta comunale su proposta dell’assessore con delega all’ambiente Simona Siotto che dichiara: “Tra i nostri obiettivi vi è la promozione tra la cittadinanza di comportamenti virtuosi che puntino riduzione della plastica. Ma per risultare credibili siamo noi amministratori i primi a dover adottare buone pratiche. Per questo motivo oggi ho proposto l’installazione di un dispenser di acqua fresca gratuita a Palazzo Trissino, nella zona dedicata alla pausa caffè di amministratori e dipendenti. Si tratta di un apparecchio fornito in comodato d’uso gratuito da Viacqua, che ringrazio. Il dispenserarriverà già domani e sarà dotato quanto prima di bicchieri in plastica biodegradabile”.

L’apparecchio sarà installato in via sperimentale per sei mesi, al termine dei quali l’amministrazione ne valuterà il gradimento e deciderà di conseguenza se dotare anche le altre sedi comunali del servizio, previo avviso pubblico per la fornitura.