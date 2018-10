VICENZA – Silent Halloween Party, domani in piazza delle Erbe

Domani 31 ottobre in piazza delle Erbe a Vicenza ci sarà una edizione speciale del Silent Party, che per la festa di Halloween si ‘traveste’, non per spaventare, ma per far divertire.

Le edizioni del Silent party saranno due, una nel pomeriggio per bambini e famiglie, l’altra in serata per adulti, con differenti programmazioni musicali.

Inoltre i più piccoli potranno partecipare, nel pomeriggio, ad una caccia al tesoro.

La manifestazione, organizzata da Supermarket ed Happy 2gether, con Associazione Centro Storico Città del Palladio e Associazione Botteghe di piazza delle Erbe ed il patrocinio del Comune di Vicenza, si svolgerà in due fasi.

Nel pomeriggio, dalle 17.30 alle 20, vi sarà la possibilità per i bambini di intraprendere una divertente caccia al tesoro tramite una mappa distribuita nei gazebo del Silent Party che consentirà anche di ricevere dolci tesori dai negozianti aderenti all’iniziativa. Al termine del percorso ci sarà un ulteriore piccolo premio, da ritirare presso il ‘pauroso’ foto set allestito in piazza delle Erbe. La caccia al tesoro è sostenuta dalle attività dell’Associazione Botteghe di piazza delle Erbe ed è per i partecipanti totalmente gratuita.

Inoltre dalle 17.30 alle 20 i bambini e le famiglie potranno partecipare al Silent Partycon una selezione musicale adatta ai più piccoli. In questa fascia oraria ci sarà una ‘promozione famiglia’ e le cuffie avranno il costo di 4 euro ciascuna.

Dalle 20 il Silent Party prevede una programmazione adatta ad un pubblico adulto.

La musica del “party silenzioso” viaggerà come il vento sfruttando un sistema wi-fi a 3 canali. Ci saranno tre dj, uno per canale, ed ognuno proporrà un genere musicale diverso. L’utente avrà la possibilità di selezionare il canale semplicemente con un click sulla cuffia che cambierà colore in sintonia con il colore del canale e del dj.

La distribuzione delle cuffie avverrà come le comuni audio-guide nei musei, e cioè gli utenti consegneranno un loro documento ed un contributo spese di simbolici 7 euro e riceveranno l’apparecchiatura (dalle 17.30 alle 20 4 euro per ciascuna cuffiase richiesta da genitori con figli fino ai 12 anni). Al momento della riconsegna delle cuffie, verrà restituito il documento d’identità.

Tutti dovranno essere provvisti di un documento d’identità valido (per le persone provenienti da paesi extra europei è richiesta la carta d’identità o il passaporto). Non è possibile prenotare il noleggio e quindi si consiglia di arrivare per tempo.

La consegna delle cuffie avverrà per tutta la durata dell’evento, man mano che torneranno disponibili.

Cucù, Garden Filippi e De Bernardini giocattoli si sono occupati dell’allestimento del foto set.

In caso di maltempo gli organizzatori si riservano di annullare il Silent Party a causa della delicatezza delle apparecchiature.